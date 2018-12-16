Стали відомі суперники збірної України з футзалу у відборі на чемпіонат світу-2020
За підсумками поєдинків кваліфікаційного раунду остаточно визначилися двоє суперників, з якими чоловіча національна збірна України з футзалу зіграє у рамках основного раунду відбіркового етапу чемпіонату світу-2020.
До Словенії, яка потрапила до групи 2 шляхом жеребкування додалися команда, яка посіла друге місце у групі В – збірна Косова та переможець групи С – збірна Македонії.
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Додамо, що матчі групи 2 Основного раунду відбіркового етапу чемпіонату світу-2020 відбудуться в Україні з 22-го по 27 жовтня.
Раніше 24 канал писав, що 29-го та 30 січня збірна України з футзалу провела два спаринги проти національної збірної Чехії. У першому поєдинку українці зазнали розгромної поразки (4:0), а в другому здобули впевнену перемогу (4:2).
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