Стали відомі терміни відновлення Артема Далакяна після травми в чемпіонському бою

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій ваговій категорії Артем Далакян отримав травму під час захисту титулу в бою проти венесуельця Хосбера Переса. Тож боксеру знадобиться час на реабілітацію.

Про деталі ушкодження Далакяна розповів лікар команди В'ячеслав Попов в коментарі "Чемпіону".

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"Вже в другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з ним до фінального гонга. Після бою лікар турніру Юрій Дехтярьов надав нашому чемпіону невідкладну допомогу. На жаль, рентгенологічне обстеження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області її суглоба", – розповів медик.



Фото травми Артема Далакяна (фото: Чемпіон)

За його словами, на відновлення функції розбитого суглоба та проведення кваліфікованої реабілітації треба не менше двох місяців.

"Повноцінний тренувальний процес Артем зможе розпочати не раніше, ніж через три місяці.", – підсумував В'ячеслав Попов.

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