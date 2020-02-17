Стали відомі терміни відновлення Артема Далакяна після травми в чемпіонському бою
Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій ваговій категорії Артем Далакян отримав травму під час захисту титулу в бою проти венесуельця Хосбера Переса. Тож боксеру знадобиться час на реабілітацію.
Про деталі ушкодження Далакяна розповів лікар команди В'ячеслав Попов в коментарі "Чемпіону".
До слова: Артем Далакян – жертва війни в Нагірному Карабасі, український чемпіон світу з боксу
"Вже в другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з ним до фінального гонга. Після бою лікар турніру Юрій Дехтярьов надав нашому чемпіону невідкладну допомогу. На жаль, рентгенологічне обстеження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області її суглоба", – розповів медик.
Фото травми Артема Далакяна (фото: Чемпіон)
За його словами, на відновлення функції розбитого суглоба та проведення кваліфікованої реабілітації треба не менше двох місяців.
"Повноцінний тренувальний процес Артем зможе розпочати не раніше, ніж через три місяці.", – підсумував В'ячеслав Попов.
Нагадаємо,
- 8 лютого чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян захистив свій чемпіонський пояс від венесуельця Йосбера Переса.
- Бій відбувся в Києві та тривав усі 12 раундів. Далакян переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.
- Після бою стало відомо, що Далакян боксував із травмою з другого раунду.
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