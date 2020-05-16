Стало відомо, коли вболівальникам в Україні дозволять повернутися на стадіони

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли уболівальників пустять на стадіони і які дії робитимуться при виявленні COVID-19 у футболістів.

За його словами, ситуація з пандемією коронавірусу в країні поки не дозволяє пускати вболівальників на стадіони, не виключивши при цьому, що з липня така можливість може з'явитися. Слова Ляшка цитує "Футбол 1".

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Я сам хочу, щоб чемпіонат України поновився, оскільки без футболу некомфортно себе почуваю. Хотілося б якомога швидше потрапити на сектор, але, на жаль, це буде ще не скоро – не раніше липня ми можемо відновити матчі з глядачами.

"На жаль, Україна зараз знаходиться в так званому плато захворюваності – в день фіксується близько 500 заражених. Це ситуація, яка дозволяє нам пом'якшувати карантин, оскільки система МОЗ з нею справляється. Однак це не сигнал того, що країна виходить з епідемії. Футбол без глядачів – це не футбол. Всі команди грають для них. Я завжди закликав українців приходити на матчі, тільки так можна підтримати улюблену команду. Що стосується епідеміологічної ситуації, запевняю, що відвідування стадіону може спровокувати поширення коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

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