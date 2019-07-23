Стало відомо де "Колос" проводитиме матчі УПЛ у Києві

Футбольний клуб "Колос" з Ковалівки дебютує в Українській прем'єр-лізі. Однак команда не зможе зіграти на власному полі. Тому змушена шукати інші варіанти.

Серед стадіонів, де "Колос" міг грати матчі був і НСК "Олімпійський" у Києві. Але клуб відмовився від цієї ідеї. Відтак матч першого туру УПЛ проти "Маріуполя" "Колос" зіграє на стадіоні "Оболонь" у Києві.

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Сам матч відбудеться у вівторок, 30 серпня, і розпочнеться о 19:00.

Самі квитки будуть коштувати 10 та 15 гривень. При цьому це крайні сектори стадіону "Оболонь". У центральні сектори квитки онлайн купити не можна.