Стало відомо, хто покаже матч "Зорі" в Лізі Європи

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Матч "Зорі" в Лізі Європи покаже телеканал "УНІАН"
Матч "Зорі" в Лізі Європи покаже телеканал "УНІАН" / ФК "Зоря"

Вже у четвер, 25 липня, луганська "Зоря" розпочне свій виступ в єврокубках. Український клуб зіграє проти "Будучності" в Чорногорії.

Це буде матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перегляд цього матчу буде доступний в Україні. Відповідну інформацію озвучив ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик. Однак за його словами, гру мали показати на телеканалі "2+2". Та згодом офіційний сайт "Зорі" повідомив, що матч з Чорногорії покаже телеканал "УНІАН". Матч "Будучность" – "Зоря" відбудеться у четвер, 25 липня, о 21:45.

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Цей же канал транслюватиме матч-відповідь "Зоря" – "Будучность", який запланований на 1 серпня. Його початок о 19:00.

При цьому варто зазначити, що "2+2" зможе транслювати матчі "Зорі" та "Динамо" лише до стадії плей-офф кваліфікації єврокубків. Вже зі стадії плей-офф право на показ матчів належить УЄФА, яка продає його телетрансляторам. Таким в Україні є телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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