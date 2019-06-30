Стало відомо, хто понесе прапор України на закритті Європейських ігор-2019

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Віктор Вихрист стане прапороносцем збірної України
Віктор Вихрист стане прапороносцем збірної України / НОК України

Боксер-суперваговик Віктор Вихрист отримав почесне право стати прапороносцем збірної України на церемонії закриття II Європейських ігор.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

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Урочиста церемонія закриття Європейських ігор пройде у неділю, 30 червня, о 22:00 за київським часом.

Як відомо, Вихрист завоював золоту медаль на змаганнях і допоміг чоловічий українській команді з боксу стати найкращою на турнірі.

На рахунку української команди 51 медаль, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.

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Теги: Європейські ігри 2019 Спорт Новини Спорту Бокс
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