Стало відомо, хто вплинув на перехід Маліновського в "Атланту"

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Руслан Маліновський та Андрій Шевченко
Руслан Маліновський та Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко доклав руку до переходу Руслана Маліновського в італійський клуб.

Хавбек "Генка" обговорював з наставником "синьо-жовтих" варіанти для продовження кар'єри, стверджує Tuttomercatoweb.

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Шевченко порадив 26-річному гравцеві вибрати "Аталанту", незважаючи на наявність більш вигідних пропозицій по фінансах.

За інформацією видання, також на півзахисника вплинула перспектива гри в Лізі чемпіонів і зростання в Серії А. "Аталанта" підготувала для Маліновського 5-річний контракт, про перехід буде оголошено найближчим часом.

У різний час повідомлялося, що гравцем цікавилися "Сампдорія", дортмундська "Боруссія", "Валенсія", "Спортінг", "Рома", "Фіорентина" і ряд неназваних європейських клубів.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

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Теги: Спорт Футбол
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