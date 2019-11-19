Стало відомо, коли дисциплінарний комітет розгляне справу про расизм на матчі Шахтар – Динамо
Скандальний епізод центрального матчу 14 туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо" буде розглянуто Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ на найближчому засіданні, яке відбудеться в четвер , 21 листопада.
Що комітет буде розглядати на засіданні?
КДК УАФ вже отримав в своє розпорядження рапорт арбітра матчу Миколи Балакіна, делегата Олександра Тюріна і офіцера безпеки Олега Базая. Про це повідомляє SportArena.
Читайте також: Поліція завела кримінальну справу за фактом расизму на матчі "Шахтар" – "Динамо"
Також Комітет візьме до уваги відео скандального епізоду у відкритих джерелах і запросить відеоматеріали у господарів поєдинку, донецького "Шахтаря".
КДК розгляне як сам непристойний жест Тайсона (середній палець на адресу фанів "Динамо") і винесе покарання, так і дії вболівальників "Динамо" на гостьовому секторі стадіону "Металіст", в яких простежуються прояви расизму (імітація мавпячого ухання).
Що загрожує клубам?
Тайсону за непристойний жест загрожує 3-матчева дискваліфікація. "Динамо" за прояви расизму може бути оштрафоване на 250-500 тисяч гривень, а його вболівальники в разі ідентифікації фанатів і звинуваченні в расизмі можуть бути дискваліфіковані на відвідування футбольних матчів на строк від двох років.
До слова: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": опубліковано нове відео расистських кричалок
Також не виключено і покарання "Динамо" матчем без глядачів. Такий штраф передбачений за повторні покарання за статтею про расизм і дискримінацію – в 2017 році київський клуб карали матчем без глядачів за банер "100% білий" в рамках акції ультрас "Біла шиза", коли фанати перебували на матчі в білому одязі і білих масках.
Що сталося на матчі Шахтар – Динамо: хронологія подій
- У неділю, 10 листопада, відбувся матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- При цьому "Динамо" через вихідку фанатів загрожує чимале покарання. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.
- Скористатися цим моментом вирішив бразильський клуб "Інтернаціонале", який хоче повернути Тайсона.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".