Стало відомо, коли дисциплінарний комітет розгляне справу про расизм на матчі Шахтар – Динамо

Скандальний епізод центрального матчу 14 туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо" буде розглянуто Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ на найближчому засіданні, яке відбудеться в четвер , 21 листопада.

Що комітет буде розглядати на засіданні?

КДК УАФ вже отримав в своє розпорядження рапорт арбітра матчу Миколи Балакіна, делегата Олександра Тюріна і офіцера безпеки Олега Базая. Про це повідомляє SportArena.

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Також Комітет візьме до уваги відео скандального епізоду у відкритих джерелах і запросить відеоматеріали у господарів поєдинку, донецького "Шахтаря".

КДК розгляне як сам непристойний жест Тайсона (середній палець на адресу фанів "Динамо") і винесе покарання, так і дії вболівальників "Динамо" на гостьовому секторі стадіону "Металіст", в яких простежуються прояви расизму (імітація мавпячого ухання).

Що загрожує клубам?

Тайсону за непристойний жест загрожує 3-матчева дискваліфікація. "Динамо" за прояви расизму може бути оштрафоване на 250-500 тисяч гривень, а його вболівальники в разі ідентифікації фанатів і звинуваченні в расизмі можуть бути дискваліфіковані на відвідування футбольних матчів на строк від двох років.

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Також не виключено і покарання "Динамо" матчем без глядачів. Такий штраф передбачений за повторні покарання за статтею про расизм і дискримінацію – в 2017 році київський клуб карали матчем без глядачів за банер "100% білий" в рамках акції ультрас "Біла шиза", коли фанати перебували на матчі в білому одязі і білих масках.

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