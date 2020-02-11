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Стало відомо, коли команди Зінченка та Ярмоленка зіграють перенесений через шторм матч

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Манчестер Сіті – Вест Хем дата матчу / Фото з відкритих джерел

На минулих вихідних мав відбутися матч АПЛ між "Вест Хемом" і "Манчестер Сіті". Однак, погодні умови завадили командам вийти на поле.

Нова дата була знайдена досить швидко. За офіційними даними, лондонський і манчестерський клуби зіграють 19 лютого. Початок матчу о 21:30 за Києвом.

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Як відомо, матч був перенесений через важкі погодні умови. На Європу насувався шторм "Кіара", і в цілях безпеки всіх учасників гри було прийнято рішення перенести матч.

Ні Олександр Зінченко, ні Андрій Ярмоленко б не зіграли в поєдинку. Зінченко відбуває дискваліфікацію за вилучення у грі з "Тоттенхемом". Натомість Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми.

На даний момент "містяни" посідають друге місце в турнірній таблиці і головна їх мета – втриматися там. Наздогнати "Ліверпуль" практично неможливо. "Вест Хем" йде в зоні вильоту і веде відчайдушну боротьбу за виживання.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Манчестер Сіті Вест Хем
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