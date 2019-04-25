Стало відомо, коли "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 29 і 30 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Серед них і матч між "Шахтарем" та "Динамо" у Харкові на стадіоні "Металіст".
29 тур відбудеться 18-19 травня (субота-неділя), у той час як матчі 30 туру припали на будні дні – 21-22 травня (вівторок-середа). Саме 22 травня донецький "Шахтар" прийме "Динамо" у Харкові.
Пропонуємо пригадати, як "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого у матчі в Києві
Календар матчів:
29 тур
18 травня (субота)
Ворскла — Арсенал 14:00
Динамо — Маріуполь 17:00
Карпати — Десна 17:00
Олімпік — Чорноморець 19:30
19 травня (неділя)
Олександрія — Львів 14:00
Зоря — Шахтар 17:00
30 тур
21 травня (вівторок)
Чорноморець — Карпати 17:00
Десна — Ворскла 17:00
Арсенал-Київ — Олімпік 19:30
22 травня (середа)
Маріуполь — Олександрія 17:00
Львів — Зоря 17:00
Шахтар — Динамо 19:30