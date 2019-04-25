Стало відомо, коли "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 29 і 30 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Серед них і матч між "Шахтарем" та "Динамо" у Харкові на стадіоні "Металіст".

29 тур відбудеться 18-19 травня (субота-неділя), у той час як матчі 30 туру припали на будні дні – 21-22 травня (вівторок-середа). Саме 22 травня донецький "Шахтар" прийме "Динамо" у Харкові. Пропонуємо пригадати, як "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого у матчі в Києві Календар матчів: 29 тур

18 травня (субота)

Ворскла — Арсенал 14:00

Динамо — Маріуполь 17:00

Карпати — Десна 17:00

Олімпік — Чорноморець 19:30

19 травня (неділя)

Олександрія — Львів 14:00

Зоря — Шахтар 17:00 30 тур

21 травня (вівторок)

Чорноморець — Карпати 17:00

Десна — Ворскла 17:00

Арсенал-Київ — Олімпік 19:30

22 травня (середа)

Маріуполь — Олександрія 17:00

Львів — Зоря 17:00

Шахтар — Динамо 19:30