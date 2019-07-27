Стало відомо коли та на якому матчі в Україні дебютує система VAR

95 Читать новость на русском
Стало відомо коли та на якому матчі в Україні дебютує система VAR

В українському футболі активно працюють над запровадження системи відеоповторів (VAR), яка мала б допомогти уникнути судівських помилок.

В чемпіонаті України вперше систему VAR використають на матчі "Колос" – "Маріуполь". Гра відбудеться у вівторок, 30 липня, у Києві на стадіоні "Оболонь".

Читайте також: Розширення чемпіонату України з футболу: названо кількість команд, які покинуть УПЛ

Та варто відзначити, що це буде тестовий режим, і відбуватиметься він офлайн. На матчі із системою VAR працюватимуть Юрій Можаровський (арбітр VAR), Олександр Войтюк (асистент VAR) та Віктор Дердо (спостерігач VAR).

Щодо повноцінного впровадження системи VAR, то вона має запрацювати в УПЛ з лютого 2020 року.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).

Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу

blog_ava
Масштабна спецоперація поліції у Білій Церкві: що відбувається
сьогодні
6718
Теги: Спорт Футбол ФК Колос УПЛ ФК Маріуполь Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
сьогодні 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
1053
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10323
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5502
Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
сьогодні 12:40 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
355
ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
26 липня 17:19 ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
1527
Новини
Більше новин
Залиште відгук