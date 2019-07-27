Стало відомо коли та на якому матчі в Україні дебютує система VAR

В українському футболі активно працюють над запровадження системи відеоповторів (VAR), яка мала б допомогти уникнути судівських помилок.

В чемпіонаті України вперше систему VAR використають на матчі "Колос" – "Маріуполь". Гра відбудеться у вівторок, 30 липня, у Києві на стадіоні "Оболонь".

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Та варто відзначити, що це буде тестовий режим, і відбуватиметься він офлайн. На матчі із системою VAR працюватимуть Юрій Можаровський (арбітр VAR), Олександр Войтюк (асистент VAR) та Віктор Дердо (спостерігач VAR).

Щодо повноцінного впровадження системи VAR, то вона має запрацювати в УПЛ з лютого 2020 року.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

- порушення правил при забитих голах,

- епізоди з призначенням пенальті,

- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу