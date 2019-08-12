Стало відомо, коли Усик буде битися за пояс WBO з переможцем пари Руїс – Джошуа

Український боксер Олександр Усик отримав статус претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі. Відтак він може провести свій наступний поєдинок після бою проти Карлоса Такама саме за цей титул.

Поки що титул WBO у суперважкій вазі належить Енді Руїсу. Він його виграв у бою проти Ентоні Джошуа. Тепер боксери проведуть бій-реванш. І саме з переможцем цієї пари має вийти в ринг Усик.

"Олександр Усик найближчим часом підтвердить статус офіційного претендента, проведе свій поєдинок і чекатиме переможця реваншу Джошуа – Руїс. Цей поєдинок повинен відбутися протягом 180 днів з моменту, як WBO напише відповідний лист, а вони його напишуть відразу після того, як другий бій Джошуа і Руїса відбудеться", – заяви промоутер Усика Олександр Красюк.

До слова: Стала відома офіційна дата реваншу Джошуа – Руїс

При цьому Усик ще не знає точної дати його бою проти Карлоса Такама. За словами Красюка, бій має відбутися в середині жовтня, однак сторони ще не підписали контракт. При цьому що американські ЗМІ писали, що бій Усик – Такам відбудеться 12 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena.