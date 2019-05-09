Стало відомо, коли Усик повернеться в ринг після травми

Чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик отримав травму перед боєм проти Карлоса Такама. Вернутися в ринг українець зможе не раніше серпня 2019 року.

До слова: Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом

Таку інформацію озвучив промоутер Усика Едді Хірн.

"Він пошкодив біцепс, але операцію робити не будуть. Думаю, він повернеться на ринг у серпні або близько того. Тренуватися він знову зможе приблизно через п'ять тижнів", – приводить слова Хірна видання Boxingscene.com.

При цьому промоутер не знає, як саме ушкодження отримав Усик – під час спарингів проти інших боксерів чи під час тренування.

"Не знаю, як все сталося. Але взагалі він тренувався досить важко, спарингував з набагато більш масивними суперниками. Не знаю, отримав він травму в спарингу або на занятті з вагами. Шкода, що так вийшло", – заявив Хірн.

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Нагадаємо, Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Перемога в цьому поєдинку могла б дозволити українцю у майбутньому битися за титул WBO проти Ентоні Джошуа.