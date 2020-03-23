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Стало відомо, коли збірна України зіграє перенесені матчі з Францією та Польщею

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Збірна України зіграє з Францією та Польщею / УАФ

Через пандемію коронавірусу два товариські матчі збірної України, які були заплановані на кінець березня, довелося перенести.

Збірна України мала зіграти проти Франції 27 березня, а 31 березня – проти Польщі. Обидві ігри мали відбутися на виїзді. Та після спалаху коронавірусу організатори спочатку планували провести їх без глядачів, а згодом взагалі перенесли.

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Та все ж заплановані товариські матчі можуть відбутися. Хоч і в інший час. За даними Sport Arena, УЄФА переніс матчі плей-офф кваліфікації Євро-2020, які були заплановані на березень, на 1-9 червня 2020 року. Поки в УЄФА очікують підтверджень від національних федерацій про готовність зіграти в ці дні. Нагадаємо, в цих матчах визначиться третій суперник збірної України на Євро-2020. 

Та окрім матчів плей-офф, на ці ж дати рекомендовано перенести й товариські матчі, що мали відбутися в березні. Хоча місця проведення матчів можуть бути змінені.

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В УЄФА очікують до 30 квітня від Української асоціації футболу підтвердження проведення товариських матчів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Збірна України з футболу Футбол
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