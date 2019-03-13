Стало відомо, скільки Дмитро Підручний заробив за перемогу на чемпіонаті світу з біатлону

Українець Дмитро Підручний переміг у гонці-переслідуванні на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естенсунді. За цю перемогу спортсмен отримав призові.

За перемогу на чемпіонаті світу Дмитро Підручний отримав 25 тисяч євро призових. Ще 10 тисяч євро українець отримав за четверте місце у спринті. Таким чином українець вже заробив 35 тисяч євро за виступи на чемпіонаті світу з біатлону 2019 року.

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Перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону