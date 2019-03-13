Стало відомо, скільки Дмитро Підручний заробив за перемогу на чемпіонаті світу з біатлону

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Радіо Свобода

Українець Дмитро Підручний переміг у гонці-переслідуванні на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естенсунді. За цю перемогу спортсмен отримав призові.

За перемогу на чемпіонаті світу Дмитро Підручний отримав 25 тисяч євро призових. Ще 10 тисяч євро українець отримав за четверте місце у спринті. Таким чином українець вже заробив 35 тисяч євро за виступи на чемпіонаті світу з біатлону 2019 року.

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Перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону

  • Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу з біатлону. Українцю не було рівних у гонці-переслідування. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах та продемонстрував чудову швидкість. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.
  • Під час церемонії нагородження Підручний не стримував емоцій – співав гімн України та плакав.
  • Дмитро Підручний не виступить у індивідуальній гонці на ЧС з біатлону.

 

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Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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