Стало відомо, скільки міг заробити українець Дерев'янченко за титульний бій з Альваресом

Журналіст The Athletic Ленс Пагмаєр розкрив фінансові подробиці зірваного поєдинку за титул IBF в середній вазі між мексиканцем Саулем Альваресом і українцем Сергієм Дерев'янченком.

Пагмайер повідомив, що Golden Boy Promotions не захотіли платити українцеві запитувані сім мільйонів доларів, пропонуючи максимум 5,5 мільйона.

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Цікаво, що за інформацією Пагмайера, за ймовірний бій між Дерев'янченком і Геннадієм Головкіна український боксер зможе заробити ті самі сім мільйонів. Поєдинок може пройти в жовтні в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Нагадаємо, Сауль Альварес не зміг домовитися про поєдинок з обов'язковим претендентом Сергієм Дерев'янченко (13-1, 10 KO). В результаті мексиканець був позбавлений титулу IBF.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні,перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. На цей момент Дерев'янченко офіційно ще не має суперника.