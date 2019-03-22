Стало відомо, скільки збірна України здобула нагород у 2018 році: вражаючі цифри

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Скільки Україна здобула медалей у 2018 році
Скільки Україна здобула медалей у 2018 році

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підвів підсумки виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях у 2018 році.

Українські спортсмени завоювали 5 170 медалей (1 910 золотих, 1 633 срібних і 1 627 бронзових) на міжнародних змаганнях у 2018 році. Про це у своєму Facebook повідомив Ігор Жданов.

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  • Національні збірні команди України з олімпійських видів спорту в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434).
  • Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896).
  • Українці з інвалідністю в 119 змаганнях принесли в скарбничку 320 золотих нагород, 266 срібних і 254 бронзових (840).


Спортивні здобутки України у 2018 році

Щиро вдячні всім нашим спортсменам, тренерам, лікарям, масажистам, функціонерам збірних команд, вболівальникам – за яскраві українські перемоги на міжнародній арені! Це також результат спільної та плідної роботи Мінмолодьспорту, національних федерацій, НОК України, СКУ, НКСІУ, органів місцевої влади. Разом до нових перемог,
– написав Ігор Жданов.

Варто сказати, що в 2018 році збірна України завоювала третє в історії золото зимових Олімпійських ігор.

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Теги: Олімпіада 2018 Спорт Міністерство молоді та спорту Новини Спорту Ігор Жданов
Джерело: 24 Канал
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