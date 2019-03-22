Стало відомо, скільки збірна України здобула нагород у 2018 році: вражаючі цифри
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підвів підсумки виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях у 2018 році.
Українські спортсмени завоювали 5 170 медалей (1 910 золотих, 1 633 срібних і 1 627 бронзових) на міжнародних змаганнях у 2018 році. Про це у своєму Facebook повідомив Ігор Жданов.
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- Національні збірні команди України з олімпійських видів спорту в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434).
- Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896).
- Українці з інвалідністю в 119 змаганнях принесли в скарбничку 320 золотих нагород, 266 срібних і 254 бронзових (840).
Спортивні здобутки України у 2018 році
Щиро вдячні всім нашим спортсменам, тренерам, лікарям, масажистам, функціонерам збірних команд, вболівальникам – за яскраві українські перемоги на міжнародній арені! Це також результат спільної та плідної роботи Мінмолодьспорту, національних федерацій, НОК України, СКУ, НКСІУ, органів місцевої влади. Разом до нових перемог,
– написав Ігор Жданов.
Варто сказати, що в 2018 році збірна України завоювала третє в історії золото зимових Олімпійських ігор.