Стало відомо, скільки збірна України здобула нагород у 2018 році: вражаючі цифри

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підвів підсумки виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях у 2018 році.

Українські спортсмени завоювали 5 170 медалей (1 910 золотих, 1 633 срібних і 1 627 бронзових) на міжнародних змаганнях у 2018 році. Про це у своєму Facebook повідомив Ігор Жданов.

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Національні збірні команди України з олімпійських видів спорту в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434).

в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434). Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896).

в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896). Українці з інвалідністю в 119 змаганнях принесли в скарбничку 320 золотих нагород, 266 срібних і 254 бронзових (840).



Спортивні здобутки України у 2018 році

Щиро вдячні всім нашим спортсменам, тренерам, лікарям, масажистам, функціонерам збірних команд, вболівальникам – за яскраві українські перемоги на міжнародній арені! Це також результат спільної та плідної роботи Мінмолодьспорту, національних федерацій, НОК України, СКУ, НКСІУ, органів місцевої влади. Разом до нових перемог,

– написав Ігор Жданов.

Варто сказати, що в 2018 році збірна України завоювала третє в історії золото зимових Олімпійських ігор.

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