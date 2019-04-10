Стало відомо, за яку суму Володимир Кличко готовий повернутися в бокс

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

Екс-чемпіона світу в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливе повернення на ринг свого брата.

За словами Віталія, це не найкращий сценарій для 43-річного Володимира.

Нещодавно Володимир Кличко вперше прокоментував своє повернення на ринг

На мій погляд, йому нема чого доводити як боксеру. Він увійшов в історію і був одним з найвидатніших боксерів. Як на мене, його повернення не буде виграшним сценарієм. Але тільки він сам може прийняти рішення. Головне в житті не гроші, а здоров'я,
– цитує Віталія Кличка Abendzeitung.

Втім, Віталій Кличко розповів про свою розмову з братом, який хоч і не рахує гроші собі за мету, в разі можливості добре заробити може повернутися на ринг.

Коли стало відомо, що мовник [DAZN] запропонував 40 мільйонів доларів заради повернення, я подзвонив йому і запитав, що відбувається. Він сказав: "Ця пропозиція мене не особливо цікавить". Коли через кілька тижнів пропозиція була 80 мільйонів, я знову подзвонив і запитав: "Що скажеш про це зараз?". Він відповів: "Це не пропозиція, яке змінює моє рішення. Може бути, я задумаюся про це за 100 мільйонів".

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

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Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозиціюукраїнцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Кличко Віталій Кличко Бокс
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