Стало відомо, за яку суму Володимир Кличко готовий повернутися в бокс

Екс-чемпіона світу в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливе повернення на ринг свого брата.

За словами Віталія, це не найкращий сценарій для 43-річного Володимира.

Нещодавно Володимир Кличко вперше прокоментував своє повернення на ринг

На мій погляд, йому нема чого доводити як боксеру. Він увійшов в історію і був одним з найвидатніших боксерів. Як на мене, його повернення не буде виграшним сценарієм. Але тільки він сам може прийняти рішення. Головне в житті не гроші, а здоров'я,

– цитує Віталія Кличка Abendzeitung.

Втім, Віталій Кличко розповів про свою розмову з братом, який хоч і не рахує гроші собі за мету, в разі можливості добре заробити може повернутися на ринг.

Коли стало відомо, що мовник [DAZN] запропонував 40 мільйонів доларів заради повернення, я подзвонив йому і запитав, що відбувається. Він сказав: "Ця пропозиція мене не особливо цікавить". Коли через кілька тижнів пропозиція була 80 мільйонів, я знову подзвонив і запитав: "Що скажеш про це зараз?". Він відповів: "Це не пропозиція, яке змінює моє рішення. Може бути, я задумаюся про це за 100 мільйонів".

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Читайте також: Віталій Кличко неочікувано прокоментував повернення брата в бокс

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозиціюукраїнцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram