Старт сезону Формули-1 знову відкладається: в Баку відмовилися проводити гран-прі Азербайджану

Формула-1 в 2020 році може не дорахуватися ще одного етапу. Цього разу мова йде про гран-прі Азербайджану.

Гран-прі Азербайджану заплановано на 7 червня. Зважаючи, що перші етапи Формули-1 скасували через коронавірус, то гонка в Баку могла стати першою в цьому сезоні.

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Та під час телефонної конференції між власниками Формули-1 компанією Liberty Media, Міжнародною автомобільною федерацією (FIA) та промоутерами гран-прі Азербайджану, останні заявили, що не мають наміру проводити перегони у 2020 році. Все через пандемію коронавірусу, пише Motorsport.com.

Для спорудження тимчасової траси в центрі Баку потрібен час і гроші. Однак якщо гонку скасують в останній момент, ці кошти будуть витрачені даремно. Зважаючи, що ситуація з пандемією Covid-19 поки не покращується, то оргкомітет азербайджанського етапу вирішив не ризикувати і заздалегідь відмовитися гонки 2020 року.

У разі відміни гонки в Баку, першим етапом нового сезону стане Гран-прі Канади, старт якого запланований на 14 червня.

Як скасовували етапи Формули-1 через коронавірус

Після спалаху коронавірусу в Китаї, першим відмінили саме тамтешній етап. Він мав відбутися 19 квітня.

До останнього організатори планували розпочати сезон вчасно. Команди навіть прибули до Австралії, де 15 березня мав відбутися перший етап. Однак вже в Мельбурні стало відомо, що один з членів команди McLaren здав позитивний тест на коронавірус. Тож гонку відмінили.

Після цього скасували й гран-прі Бахрейну (22 березня) та В'єтнаму (5 квітня)

Планувалося, що новий сезон розпочнеться в Європі з гран-прі Нідерландів (3 травня). Однак три європейські етапи в травні – Нідерландів, Іспанії (10 травня) та Монако (24 травня) – теж скасували. Гран-прі Монако не відбудеться вперше з 1954 року.

Тож саме гран-прі Азербайджану мало стати першим в цьому сезоні. Та якщо гонка в Баку не відбудеться, то відкривати сезон доведеться в Канаді 14 червня.

В сезоні 2020 року планувалося провести 22 гонки. Гран-прі Азербайджану мав стати восьмим етапом.

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