Старт сезону Формули-1 знову відкладається: в Баку відмовилися проводити гран-прі Азербайджану
Формула-1 в 2020 році може не дорахуватися ще одного етапу. Цього разу мова йде про гран-прі Азербайджану.
Гран-прі Азербайджану заплановано на 7 червня. Зважаючи, що перші етапи Формули-1 скасували через коронавірус, то гонка в Баку могла стати першою в цьому сезоні.
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Та під час телефонної конференції між власниками Формули-1 компанією Liberty Media, Міжнародною автомобільною федерацією (FIA) та промоутерами гран-прі Азербайджану, останні заявили, що не мають наміру проводити перегони у 2020 році. Все через пандемію коронавірусу, пише Motorsport.com.
Для спорудження тимчасової траси в центрі Баку потрібен час і гроші. Однак якщо гонку скасують в останній момент, ці кошти будуть витрачені даремно. Зважаючи, що ситуація з пандемією Covid-19 поки не покращується, то оргкомітет азербайджанського етапу вирішив не ризикувати і заздалегідь відмовитися гонки 2020 року.
У разі відміни гонки в Баку, першим етапом нового сезону стане Гран-прі Канади, старт якого запланований на 14 червня.
Як скасовували етапи Формули-1 через коронавірус
- Після спалаху коронавірусу в Китаї, першим відмінили саме тамтешній етап. Він мав відбутися 19 квітня.
- До останнього організатори планували розпочати сезон вчасно. Команди навіть прибули до Австралії, де 15 березня мав відбутися перший етап. Однак вже в Мельбурні стало відомо, що один з членів команди McLaren здав позитивний тест на коронавірус. Тож гонку відмінили.
- Після цього скасували й гран-прі Бахрейну (22 березня) та В'єтнаму (5 квітня)
- Планувалося, що новий сезон розпочнеться в Європі з гран-прі Нідерландів (3 травня). Однак три європейські етапи в травні – Нідерландів, Іспанії (10 травня) та Монако (24 травня) – теж скасували. Гран-прі Монако не відбудеться вперше з 1954 року.
- Тож саме гран-прі Азербайджану мало стати першим в цьому сезоні. Та якщо гонка в Баку не відбудеться, то відкривати сезон доведеться в Канаді 14 червня.
- В сезоні 2020 року планувалося провести 22 гонки. Гран-прі Азербайджану мав стати восьмим етапом.
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