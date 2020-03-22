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Старт сезону Формули-1 знову відкладається: в Баку відмовилися проводити гран-прі Азербайджану

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Гран-прі Азербайджану може не відбутися / F1

Формула-1 в 2020 році може не дорахуватися ще одного етапу. Цього разу мова йде про гран-прі Азербайджану.

Гран-прі Азербайджану заплановано на 7 червня. Зважаючи, що перші етапи Формули-1 скасували через коронавірус, то гонка в Баку могла стати першою в цьому сезоні.

До слова Формула-1 через коронавірус перенесла введення революційного регламенту

Та під час телефонної конференції між власниками Формули-1 компанією Liberty Media, Міжнародною автомобільною федерацією (FIA) та промоутерами гран-прі Азербайджану, останні заявили, що не мають наміру проводити перегони у 2020 році. Все через пандемію коронавірусу, пише Motorsport.com

Для спорудження тимчасової траси в центрі Баку потрібен час і гроші. Однак якщо гонку скасують в останній момент, ці кошти будуть витрачені даремно. Зважаючи, що ситуація з пандемією Covid-19 поки не покращується, то оргкомітет азербайджанського етапу вирішив не ризикувати і заздалегідь відмовитися гонки 2020 року.

У разі відміни гонки в Баку, першим етапом нового сезону стане Гран-прі Канади, старт якого запланований на 14 червня.

Як скасовували етапи Формули-1 через коронавірус

  • Після спалаху коронавірусу в Китаї, першим відмінили саме тамтешній етап. Він мав відбутися 19 квітня.
  • До останнього організатори планували розпочати сезон вчасно. Команди навіть прибули до Австралії, де 15 березня мав відбутися перший етап. Однак вже в Мельбурні стало відомо, що один з членів команди McLaren здав позитивний тест на коронавірус. Тож гонку відмінили.
  • Після цього скасували й гран-прі Бахрейну (22 березня) та В'єтнаму (5 квітня)
  • Планувалося, що новий сезон розпочнеться в Європі з гран-прі Нідерландів (3 травня). Однак три європейські етапи в травні – Нідерландів, Іспанії (10 травня) та Монако (24 травня) – теж скасували. Гран-прі Монако не відбудеться вперше з 1954 року.
  • Тож саме гран-прі Азербайджану мало стати першим в цьому сезоні. Та якщо гонка в Баку не відбудеться, то відкривати сезон доведеться в Канаді 14 червня.
  • В сезоні 2020 року планувалося провести 22 гонки. Гран-прі Азербайджану мав стати восьмим етапом.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Формула-1
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