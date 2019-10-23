Стартував новий сезон НБА: чемпіон Торонто переміг Новий Орлеан, Кліпперс обіграли Лейкерс

В НБА стартував новий сезон. У першому матчі 74-ого чемпіонату чинний володар трофею приймав "Новий Орлеан", а в Лос-Анджелесі відбулося дербі між "Кліпперс" та "Лейкерс".

Торонто – Новий Орлеан 130:122 OT (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5)

Перед матчем баскетболісти "Торонто" отримали перстні чемпіонів. Та захист свого титулу вони розпочали доволі важко. Лише в овертаймі команда зуміла обіграти "Новий Орлеан". Хоча ще на початку зустрічі гостям вдалося піти у відрив в +11, а згодом у другій чверті знову довести перевагу до двозначної.

Читайте також: Великий баскетбол у маленькому залі: як в Україні стартував сезон Вищої ліги

Варто відзначити гру баскетболіста "Репторс" Паскаля Сіакама, який набрав 34 очки та зробив 18 підбирань. Його партнер Фред Ванвліт набрав 38 очок. Брендон Інгрем з "Нового Орлеану" набрав 22 очки.

Ще після складання календаря до цього матчу була прикута чимала увага. Адже "Новий Орлеан" вибрав першим номером драфту у 2019 році Зайона Вільямса. Однак баскетболіст травмувався перед початком сезону. Йому зробили операцію, і він пропустить до 2 місяців.

Кліпперс – Лейкерс 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17)

Головним матчем першого ігрового дня стало дербі в Лос-Анджелесі. Інтриги йому додавав той факт, що "Кліпперс" є серед фаворитів сезону після переходу туди Кавая Ленарда з "Торонто". Він міг перейти й в "Лейкерс".

Саме 30 очок Ленарда дозволили "Кліпперс" перемогти у цьому матчі. Його суперник Ентоні Девіс набрав 25 очок, але до цього він додав 10 підбирань. Щодо ЛеБрона Джеймса, то в його активі 18 очок.