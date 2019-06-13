Стартував продаж квитків на фінальну частину Євро-2020: де купити та яка ціна

У середу, 12 червня, розпочався продаж квитків у рамках першої фази реалізації 1,5 млн перепусток для нейтральних уболівальників.

Перша фаза продажу квитків на Євро-2020 триватиме до 12 липня, а купити їх можна винятково на сайті euro2020.com/tickets.

Читайте також: Шанси збірної України вийти на Євро-2020 суттєво зросли

На цьому етапі розподіляється велика частина квитків. Мала кількість надійде в продаж ближче до турніру. Квитки на матчі окремих збірних продаються тільки вболівальникам, які відповідають критеріям своїх національних асоціацій.

Найбільше шансів купити квитки мають ті, хто подав заявку з 12 червня до 12 липня 2019 року. Квитки на Євро-2020 продаються в трьох категоріях. Розташування та ціна місць залежить від конфігурації стадіону.

Квитки можна придбати на всі стадії турніру: груповий етап, 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал та фінал.

Найдешевші квитки на матчі Євро-2020, які відбудуться у Баку, Будапешті та Бухаресті. У Баку відбудуться три матчі групового етапу та один чвертьфінал. Найнижча ціна 30 євро (третя категорія), 75 євро (друга категорія) та 125 євро (перша категорія). Такі самі ціни на матчі в Будапешті та Бухаресті. Єдина відмінність – Будапешт та Бухарест приймуть по одному матчу 1/8 фіналу, а Баку – чвертьфінал.

Також можна подати заявку на матчі півфіналу та фіналу, які відбудуться у Лондоні. Найдешевший квиток на півфінал у фан-зону коштує 85 євро. 195 євро (третя категорія), 345 (друга категорія) та 345 євро (перша категорія).

Що стосується фіналу, то фан-зона 95 євро, 295 євро (третя категорія), 595 євро (друга категорія), 945 євро (перша категорія).

Дивіться також: Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 11 червня

Важливо. На цей момент кваліфікація чемпіонату Європи 2020 року ще триває. Жодна збірна не гарантувала собі участь. Збірна України лідирує у своїй відбірковій групі. Навіть, якщо збірна України вийде на Євро-2020, на цей момент не відомо, в якому місті відбудуться матчі "синьо-жовтих". Жеребкування фінальної стадії Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року.

У липні-серпні вболівальники дізнаються, які квитки зарезервовані за їх заявками, і повинні заплатити в зазначений термін. У грудні 2019 року розпочинається прийом заявок від уболівальників збірних, які вийшли у фінальну стадію. У квітні 2020 року розпочинається прийом заявок від уболівальників, чиї збірні вийшли в фінальну стадію через стикові матчі.

З 12 червня до 12 липня 2020 року в 12 містах по всій Європі буде проходити Євро-2020.