Статистика "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Чотири рази донецькому клубу вдавалося вийти у плей-офф раунд. Дебютували "гірники" на груповому етапі у сезоні 2000/2001.

Сезон 2000/2001 (3-е місце в групі)

У цьому сезоні "Шахтар" посів третє місце в групі. "Гірників" випередили "Арсенал" та "Лаціо". Четверту позицію посіла "Славія" Прага.

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2004/2005 (3-е місце в групі)

У сезоні 2003/04 "Шахтар" знову посів третє місце. Донецький клуб зумів випередити "Селтік", але пропустив у плей-офф "Барселону" та "Мілан".

2006/2007 (3-е місце в групі)

Третій сезон у Лізі чемпіонів для "Шахтаря" знову завершився тим самим. "Гірники" посіли третю сходинку, випередивши "Олімпіакос". У плей-офф вийшли "Валенсія" та "Рома".

2007/2008 (4-е місце в групі)

"Шахтар" провалив груповий етап, набравши 6 очок. "Мілан", "Селтік" та "Бенфіка" випередили українську команду.

2008/2009 (3-е місце в групі)

У цьому сезоні "Шахтар" посів третє місце, випередивши "Базель". У плей-офф вийшли "Барселона" та "Спортінг". У 2009 році "Шахтар" виграв Кубок УЄФА, тому виліт з Ліги чемпіонів виявився не таким поганим.

2010/2011 (1/4 фіналу)

Найуспішніший сезон в історії "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. "Гірники" виграли групу, де були "Арсенал", "Брага" та "Партизан". В 1/8 донеччани вибили "Рому", але у чвертьфіналі програли "Барселоні".

2011/2012 (4-е місце в групі)

"Шахтар" несподівано посів останнє місце. Групу виграв АПОЕЛ, друге місце посів "Зеніт", а третє – "Порту".

2012/2013 (1/8 фіналу)

У цьому сезоні "Шахтар" посів друге місце в групі, випередивши "Челсі" та "Норшелланн". Групу виграв "Ювентус".

В 1/8 фіналу донеччани за сумою двох матчів програли "Боруссії" Дортмунд.

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2013/2014 (3-е місце в групі)

"Шахтар" вилетів у Лігу Європи з групи, де протистояв "Манчестер Юнайтед", "Баєру" та "Реал Сосьєдаду". "Гірникам" не вистачило двох очок, щоб вийти у плей-офф.

2014/2015 (1/8 фіналу)

"Шахтар" втретє зумів вийти в плей-офф. "Гірники" посіли другу сходинку в групі, де були "Порту", "Атлетік" та БАТЕ. В 1/8 фіналу "Шахтар" був розгромлений "Баварією" 7:0.

2015/2016 (3-е місце в групі)

Донецька команда у складній групі зуміла посісти третю сходинку. Виграв групу "Реал", а друге місце посів ПСЖ. "Шахтар" випередив шведський "Мальме" у боротьбі за 3-е місце.

2017/2018 (1/8 фіналу)

У цьому сезоні "Шахтар" посів друге місце в групі. "Гірники" зуміли випередити "Наполі" та "Феєнорд". Групу виграв "Манчестер Сіті". В 1/8 фіналу "Шахтар" програв "Ромі".

2018/2019 (3-е місце в групі)

У попередньому сезоні "Шахтарю" знову дісталася складна група. Донеччани посіли третю позицію та вилетіли в Лігу Європи.

Виграв групу "Манчестер Сіті", а друге місце посів "Ліон". Четверта сходинка в "Хоффенхайма".

"Шахтар" 13 разів грав на груповому етапі Ліги чемпіонів. Найкращим досягненням "Шахтаря" є чвертьфінал сезону 2010/2011 років.

Сім разів "Шахтар" посідав третє місце. Двічі "гірники" покидали Лігу чемпіонів з четвертого місця. Ще тричі "Шахтар" займав друге місце та одного разу виграв групу.

З ким зіграє "Шахтар" на груповому етапі у новому сезоні – читайте на сайті Спорт24.