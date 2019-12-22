Статуя Златана Ібрагімовіча залишилася без носа та пальця: нові витівки фанатів-вандалів – фото

Статую футболіста Златана Ібрагімовіча, яку встановили в його рідному місті Мальме у Швеції, продовжують помалу знищувати. Все через самого гравця.

Нагадаємо, 8 жовтня у Мальме встановили пам'ятник Златану Ібрагімовічу. Він тут народився та починав футбольну кар'єру в клубі "Мальме". Сам футболіст приїхав на урочисте відкриття. І все було б добре, якби все ще гравець не вирішив стати співвласником іншого шведського клубу "Хаммарбю", який є одним із принципових суперників "Мальме". Після цього статуя стала місцем постійних нападок вболівальників "Мальме", які не пробачили такої зради.

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Та якщо все починалося з того, що пам'ятник обливали фарбою, то тепер дійшла справа і до фізичного знищення. Спочатку невідомі намагалися відпиляти ногу статуї. Після цього на ній залишився "глибокий поріз".

Та що не вдалося зробити першого разу, зробили з другого. При цьому ногою не обмежилися. Там відрізали лише палець. Але вандали пошкодили й обличчя, відрізавши ніс. На перешкоді не став і паркан, яким обгородили статую. Також скульптуру облили фарбою.



Пошкоджена статуя Златана Ібрагімовіча (фото: twitter.com/Aftonbladet)