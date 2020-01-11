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Страшна трагедія: в Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста

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Ерік Бірігітті помер / Фото з відкритих джерел

Німецький футболіст американського клубу "Гастінг Бронкос" Ерік Бірігітті загинув, проводячи з друзями відпустку в Австралії.

21-річний футболіст гуляв по скелястому березі, послизнувся і впав з обриву у воду. Течією його віднесло далеко від берега. Про це повідомляє El Caso.

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Друзі спробували допомогти Еріку, але на нього напали акули. Згодом друзі футболіста терміново викликали берегову охорону, яка паралельно шукала іншого зниклого – 57-річного Гарі Джонсона.

Коли рятувальники незабаром знайшли труп вони спочатку подумали, що це був Джонсон, але виявилося що це було саме тіло мертвого Ерік Бірігітті.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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