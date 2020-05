Струсни своє тіло: легкоатлетка Левченко поділилася запальним тренуванням

Проводите занятие с удовольствием, если упражнения сложные для вас или вы устали — заменяйте легкой ходьбой‍♀️ Do the exercises with pleasure, if the exercises are difficult for you or you are tired — replace by light walking.

A post shared by YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) on Apr 30, 2020 at 7:09am PDT