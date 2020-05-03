Струсни своє тіло: легкоатлетка Левченко поділилася запальним тренуванням
Українська легкоатлетка-висотниця Юлія Левченко показала тренування, яке можна виконати вдома під час карантину.
Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Тренування Левченко назвала "Струсни своє тіло". Загалом, це 20-хвилинне кардіонавантаження, яке складається з низки нескладних вправ та постійної ходьби між ними. Таке тренування дозволить привести тіло в тонус і скинути трохи калорій.
Легкоатлетка радить замінити будь-які складні для вас вправи звичайною ходьбою на місці. Також спортсменка показала заминку – тобто розтяжку – вкінці усіх вправ.
Під час занять спортом не забувайте про правильне дихання і водний баланс. Зважайте на свої сили та самопочуття. Якщо для вас це складно, не намагайтеся повторити все ідентично до відео – адже тренування показує професійна спортсменка.
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