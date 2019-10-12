Суперліга Парі-Матч: "Київ Баскет" та "Хімік" здобули розгромні перемоги, звитяга "Дніпра"

У суботу, 12-го жовтня, відбулися чергові матчі Суперліги Парі-Матч. Перемоги вдалося здобути "Хіміку", "Дніпру" та "Київ Баскету".

Дніпро – Запоріжжя 96:85 (25:23, 26:19, 21:22, 24:21)

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"Дніпро" приймав "Запоріжжя" у своєму третьому домашньому матчі на старті регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Команди результативно розпочали матч, набравши за стартову чверть 48 очок на двох, однак мінімальні 2 очки переваги отримав "Дніпро".

У другій частині гри господарі продовжували контролювати матч, тримаючи суперника на комфортній дистанції. "Запоріжжя" збилося на індивідуальні дії американських захисників у нападі, але особливого ефекту від такого баскетболу це гостям не дало.

"Дніпро" закрив усі питання ще за півтори хвилини до кінця матчу, коли влучні триочкові Тимофеєнка та Глєбова поставили дострокову крапку в цьому матчі.

Хімік – Черкаські Мавпи 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)

Команда Віталія Степановського без надзусиль обіграла гостей з Черкас. Господарі паркету зуміли захопити невелику перевагу в матчі, проте команда Максима Міхельсона постійно була поруч та свого суперника у рахунку не відпускала.

Третій період обидві команди розпочали рівно, проте вже на четвертій хвилині гри перевага южненців у глибині складу далася в знаки: в середині чверті перевага господарів складала вже 8 балів.

"Черкаські Мавпи" намагалися наздогнати своїх суперників, проте гравці "Хіміка" діяли злагоджено та вдало. Як результат – впевнена перемога команди Віталія Степановського.

Одеса – Київ-Баскет 51:90 (13:22, 18:22, 8:29, 12:17)

До цього матчу найбільш розгромний рахунок було зафіксовано у стартовій грі сезону, коли "Дніпро" здолав "Соколів" із різницею у 38 очок, але "Київ-Баскет" перевершив це досягнення на майданчику УСК Одеса.

Початок гри дуже легко дався гостям, які втекли у рахунку на 10 очок і домінували до початку другої чверті. Після короткої перерви несподівано хороший відрізок для господарів видав склад: Ткачук – Мейсі – Носков – Браун – Холловей, які майже повністю відіграли відставання, але завадив Айнарс Баґацкіс.

Як тільки переслідувачі лідерів відділяла лише одна влучна атака тренер киян узяв тайм-аут. Після нього захист киян знову став для одеситів ледве прохідним на тривалий час, аж поки до них не повернулася певна розслабленість. Якщо у господарів можна було виділити Павла Крутоуса, Джеймса Хілла, то у господарів майданчика через погану гру у захисті нівелювала усі атакувальні заслуги Брауна.

Надію на те щось зміниться у третій чверті швидко розвіяв ривок 8:0, наслідком якого стала уже понад двадцятиочкова перевага команди Баґацкіса. Окрім того, Макс Пустовзонов видав чергу влучних кидків по кільцях, які ще минулого сезону були для нього домашніми. Так третя чверть перетворилася на розгром. Певно бажання реабілітуватися за позапланову поразку від "Хіміка" гнало гостей вперед, вони не бажали зупинятися навіть коли досягли 30 очкової різниці.

"Одеса" зазнає третьої поспіль і, напевно, найбільш дошкульної поразки на старті сезону.