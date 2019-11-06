Суперліга Паріматч: "Прометей" їде в Запоріжжя, "Хімік" прагне реваншу

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Суперліга Паріматч: "Прометей" їде в Запоріжжя, "Хімік" прагне реваншу

З четверга по неділю в Суперлізі Паріматч будуть зіграні шість матчів регулярної частини чемпіонату. Центральна ж гра відбудеться, мабуть, в Запоріжжі, де підопічні Валерія Плеханова прийматимуть вдома новачка турніру і лідера турнірної таблиці БК "Прометей".

Команда з Кам'янського ще до старту сезону отримала чимало авансів від експертів і зараз доводить, що "Прометей" недарма називали претендентом на чемпіонство. У запорожців справи поки що йдуть не так добре. Вигравши на виїзді у "Черкаських Мавп" (97:95) команда потім значно поступилася в Києві (73:110). Оновивши в міжсезоння склад, "Запоріжжя" все ще шукає свою гру, але з таким фахівцем як Валерій Плеханов колектив завжди готовий дати бій будь-якому супернику.

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Найгірше чемпіонат поки що складається для "Харківських Соколів". Це також новачки Суперліги Паріматч, ось тільки на відміну від "Прометея", команда ще жодного разу не виграла. І переривати цю серію (вже 6 поразок поспіль) в найближчому матчі буде складно. Адже суперником буде "Хімік".

До речі, потім чинному чемпіону належить і закривати тур. Команда на виїзді зіграє з "Дніпром" – володарем Кубка України. Для "Хіміка" це буде непоганий шанс взяти реванш за поразку в Суперкубку, адже дніпряни вийдуть на паркет після непростого протистояння з "Левскі" в Кубку Європи ФІБА.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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