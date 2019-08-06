Суперник "Маріуполя" У Лізі Європи продав свого гравця в московський "Спартак"

Московський "Спартак" оголосив про підписання угоди з півзахисником "АЗ Алкмар" Гусом Тілем. Він міг зіграти проти українського "Маріуполя" у Лізі Європи.

Російський клуб заплатив за півзахисника 18 мільйонів євро. Контракт з 21-річним голландцем підписано терміном на 4 роки.

Водночас: "Маріуполь" втратив двох лідерів напередодні першого матчу в Лізі Європи

"АЗ Алкмар" є суперником "Маріуполя" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Перший матч між командами відбудеться в четвер, 8 серпня, в Одесі. Матч-відповідь – 15 серпня в Нідерландах. Переможець цієї пари зіграє у плей-офф кваліфікації проти переможця пари "Антверпен" – "Вікторія" Плзень.