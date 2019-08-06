Суперник "Маріуполя" У Лізі Європи продав свого гравця в московський "Спартак"

13 Читать новость на русском
Гус Тіль
Гус Тіль / ФК "Спартак"

Московський "Спартак" оголосив про підписання угоди з півзахисником "АЗ Алкмар" Гусом Тілем. Він міг зіграти проти українського "Маріуполя" у Лізі Європи.

Російський клуб заплатив за півзахисника 18 мільйонів євро. Контракт з 21-річним голландцем підписано терміном на 4 роки.

Водночас: "Маріуполь" втратив двох лідерів напередодні першого матчу в Лізі Європи

"АЗ Алкмар" є суперником "Маріуполя" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Перший матч між командами відбудеться в четвер, 8 серпня, в Одесі. Матч-відповідь – 15 серпня в Нідерландах. Переможець цієї пари зіграє у плей-офф кваліфікації проти переможця пари "Антверпен" – "Вікторія" Плзень.

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
20421
Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко показав вражаючий біцепс та звернувся до фанатів: фото
5 серпня 18:10 Володимир Кличко показав вражаючий біцепс та звернувся до фанатів: фото
4362
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11489
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6545
Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
5 серпня 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
Ігор Саджениця 768
Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
5 серпня 09:03 Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
18788
Новини
Більше новин
Залиште відгук