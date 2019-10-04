Суперник "Олександрії" в Лізі Європи отримав відомого тренера

Суперник "Олександрії" по груповому раунду Ліги Європи "Сент-Етьєн" звільнив Гіслен Прінтана з поста головного тренера і знайшов йому заміну.

"Сент-Етьєн" на своєму офіційному сайті повідомив, що Клод Пюель став новим головним тренером команди. Контракт розрахований до 2022 року.

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Раніше фахівця сватали у рідний "Монако", за який він провів всю ігрову кар'єру, але наразі наставником "монегасків" залишається Леонарду Жардім. Останнім місцем роботи Пюеля був "Лестер".

Причиною зміни наставника стали невтішні результати. З Гісленом Прінтаном команда здобула лише одну перемогу в семи турах нового сезону Ліги 1, а також набрала лише одне очко в двох турах групового етапу Ліги Європи.

Зазначимо, що в третьому і четвертому турах Ліги Європи "Сент-Етьєн" проведе зустріч з "Олександрією". Клуби ділять 3-4 місця в турнірній таблиці групи І і відстають від лідерів "Гента" і "Вольфсбурга" на 3 очки.