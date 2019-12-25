Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи може залишитися без ключового гравця

Нападник "Бенфіки" Рауль Де Томас може повернутися в Іспанію. У послугах 25-річного футболіста, який у липні поповнив ряди "Бенфіки" за 20 мільйонів євро, зацікавлений "Еспаньйол".

Вихованець мадридського "Реала" не проти повернутися в Іспанію – в поточному сезоні він провів за "орлів" сім матчів, не забивши жодного м'яча, повідомляє fichajes.com.

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На батьківщині за першу команду "Галактікос" Де Томас так і не зіграв, зате вдосталь наїздився по орендах: "Кордоба", "Вальядолід" і "Райо Вальєкано". Зазначається, що оренда буде розрахована до кінця поточного сезону.

Каталонці займають останню сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. У наступному матчі "Еспаньйол" зустрінеться проти "Барселони", матч пройде 4 січня.

Нагадаємо, що "Бенфіка" – суперник донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Шахтар" проведе перший матч проти "Бенфіки" в Харкові 20 лютого. Поєдинок у відповідь відбудеться в Лісабоні 27 лютого.