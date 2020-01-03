Суперника Далакяна можуть оштрафувати на 25 тисяч доларів перед чемпіонським боєм в Києві

Український боксер Артем Далакян проведе в Києві захист титулу чемпіона WBA в найлегшій вазі. Його суперником буде Хосбер Перес з Венесуели.

Варто відзначити, що бій відбудеться у ваговій категорії до 50,8 кілограма. Відтак, якщо на офіційній процедурі зваження Хосбер Перес буде важити більше, на нього очікуватиме штраф у 25 тисяч доларів, пише "Чемпіон". Відповідний пункт є в контракті боксера.

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При цьому якщо вага венесуельця буде більшою, то бій може відбутися. Але навіть у випадку перемоги Переса, він не отримає чемпіонський пояс. Такі випадки були неодноразово, в тому числі і з українськими боксерами. Так, у січні 2009 року Юрій Барашьян втратив можливість стати чемпіоном світу WBA після того, як не зміг вкластися в ліміт своєї вагової категорії – 79,379 кілограма перед боєм з володарем титулу угорцем Золтаном Ердеї Українець заважив на 80,18 кілограма, а потім ще й програв цей бій.

Нагадаємо, бій Артем Далакян – Хосбер Перес відбудеться в Києві 8 лютого 2020 року. Для українця це буде четвертий захист свого чемпіонського титулу.