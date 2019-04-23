Супряга приніс перемогу "Динамо" над "Шахтарем" у матчі молодіжних команд: відео

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / 1927.kiev.ua

Київське "Динамо" U-21 зуміло перемогти однолітків з донецького "Шахтаря" у 25 турі молодіжної ліги України.

Динамо U-21 – Шахтар U-21 2:1
Голи: Бондар, 51 (авт.), Супряга, 72 – Топалов, 49

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У першому таймі команди голів не забивали й приберегли усе найцікавіше на другий тайм. По перерві Топалов вивів "гірників" вперед. Рейд гравця донеччан лівим флангом завершився ефектним голом.

Однак за дві хвилини господарі поля відігралися. Капітан "Шахтаря" Бондар зрізав м'яч у власні ворота.

Відео автоголу Бондаря

Приніс же перемогу "Динамо" Владислав Супряга. Форвард відзначився на 72 хвилині.

Відео голу Супряги

Наразі "Динамо" лідирує у турнірній таблиці. В активі "біло-синіх" 65 очок. "Шахтар" – третій з 42 очками.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Шахтар
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