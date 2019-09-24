Супряга про натягнуті відносини з Хацкевичем: Він не привітав з перемогою на чемпіонаті світу

18 Читать новость на русском
Владислав Супряга
Владислав Супряга / fifa.com

Форварда "Дніпра-1" Владислав Супряга, який належить київському "Динамо", зможе зіграти проти киян в рамках 9 туру чемпіонату України. Футболіст приєднався до дніпрян влітку, оскільки виявився непотрібним екстренеру "Динамо" Олександру Хацкевичу.

Супряга, який влітку зі збірною України U-20 виграв чемпіонат світу, розповів, що проведе цілий сезон за "Дніпро-1". Також Владислав згадав, що, коли покидав "Динамо", то не розмовляв з Хацкевичем.

Читайте також: Михайличенко взяв на гру з "Маріуполем" легіонерів, які не зіграли жодного матчу в сезоні

Ні, не було (розмови, – Спорт24). Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано й зрозуміло,
– цитує Супрягу zbirna.com.

Владислав став гравцем "Динамо" влітку 2018 року, перейшовши саме з "Дніпра-1". За даними Transfermarkt.com, "біло-сині" заплатили за Владислава 6,5 мільйона євро.

Під орудою Хацкевича Супряга зіграв за "Динамо" тільки 10 матчів.  Цього сезону Супряга зіграв за "Дніпро-1" 5 матчів, в яких забив три голи та віддав 1 результативну передачу. 

Поєдинок "Динамо" – "Дніпро-1" відбудеться 29-го вересня. Початок гри о 17:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
22987
Теги: Спорт Футбол Олександр Хацкевич ФК Дніпро-1 Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
сьогодні 13:33 Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
122
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
сьогодні 10:26 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
513
Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
сьогодні 08:00 Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
Михайло Гема 321
"Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
23 вересня 12:58 "Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
Ігор Саджениця 1237
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
23 вересня 10:44 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
1031
Новини
Більше новин
Залиште відгук