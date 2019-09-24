Супряга про натягнуті відносини з Хацкевичем: Він не привітав з перемогою на чемпіонаті світу

Форварда "Дніпра-1" Владислав Супряга, який належить київському "Динамо", зможе зіграти проти киян в рамках 9 туру чемпіонату України. Футболіст приєднався до дніпрян влітку, оскільки виявився непотрібним екстренеру "Динамо" Олександру Хацкевичу.

Супряга, який влітку зі збірною України U-20 виграв чемпіонат світу, розповів, що проведе цілий сезон за "Дніпро-1". Також Владислав згадав, що, коли покидав "Динамо", то не розмовляв з Хацкевичем.

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Ні, не було (розмови, – Спорт24). Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано й зрозуміло,

– цитує Супрягу zbirna.com.

Владислав став гравцем "Динамо" влітку 2018 року, перейшовши саме з "Дніпра-1". За даними Transfermarkt.com, "біло-сині" заплатили за Владислава 6,5 мільйона євро.

Під орудою Хацкевича Супряга зіграв за "Динамо" тільки 10 матчів. Цього сезону Супряга зіграв за "Дніпро-1" 5 матчів, в яких забив три голи та віддав 1 результативну передачу.

Поєдинок "Динамо" – "Дніпро-1" відбудеться 29-го вересня. Початок гри о 17:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.