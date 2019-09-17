Суркіс оштрафує гравців "Динамо" за невдалий результат у матчі з "Мальме"

На футболістів київського "Динамо" можуть бути накладені штрафні санкції в разі невдалого результату в матчі зі шведським "Мальме". Команди зустрінуться в рамках 1-го туру Ліги Європи 19-го вересня.

Про ймовірні штрафні санкції повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live" на сторінці Footballhub.

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"Динамо" не може виграти вже шість матчів поспіль. В останньому поєдинку кияни несподівано програли "Десні". "Біло-сині" показали найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності.

За словами Циганика, гра зі шведським "Мальме" буде дуже важливою для футболістів. У разі невдало результату на них будуть накладені штрафні санкції.

Президент клубу поставив умови, щоб у матчі з "Мальме" зіграти результативно. Найголовніше – це результат і потрібна перемога. В іншому випадку можуть бути серйозні штрафні санкції щодо футболістів,

– сказав Циганик.

Раніше ЗМІ повідомляли, що всередині команди начебто існує конфлікт. Футболісти не розуміють, що від них вимагає тренерський штаб.