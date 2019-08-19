Суркіс пояснив, чому призначив тренером "Динамо" Михайличенка, а не Вернидуба

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів як звільнив з посади головного тренера Олександра Хацкевича. А також чому віддав перевагу Олексію Михайличенку, а не Юрію Вернидубу.

За словами Суркіса, він обдумував рішення цілу ніч після гри з "Брюгге". У цьому матчі "Динамо" зіграло внічию 3:3 та вилетіло з кваліфікації Ліги Європи.

А от і відео: "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів

"У нас з Хацкевич відбулася телефонна розмова, я запропонував йому зустрітися, коли вляжуться емоції, тому що я всю ніч не спав. Я йому сказав: "Олександре Миколайовичу, відпочивайте. Подумайте, які були допущені помилки, які були позитивні моменти. Ви ще молода людина, вам ще працювати тренером, якщо не в цій команді, то в інший". Результат залишається, гра забувається. У нас не було гри в останніх матчах, я чітко підкреслюю – у нас не було і результату. Мені складно сказати чому. Може, новий тренерський штаб зрозуміє, зробивши зараз аналіз, протестувавши футболістів, взявши програму, як вони готувалися до сезону. Природно, я це питання поставлю, мене воно буде хвилювати, цікавити, чому ми провалили початок сезону, де були покладені великі надії. Якщо була обрана неправильна тактика і стратегія цих двох матчів, то це питання не до мене, а до тренерського штабу. Тому він сьогодні відпочиває, ловить рибу, а працюють інші люди", – заявив Ігор Суркіс.

Президент "Динамо" також розповів, чому обрав Олексія Михайличенка на посаду головного тренера команди.

Моє рішення прийнято тільки по одній простій причині: Михайличенко в курсі всього, що відбувалося в "Динамо". Від нього не було жодної таємниці, він займався трансферною політикою. Він їздив 4-5 разів на місяць у відрядження, дивився ігри інших команд. Наскільки мені відомо, спілкувався з Хацкевичем, бачив тренувальний процес. Він знає команду зсередини. Зараз середина сезону. Ми переговорили з Михайличенко, він вселив мені, що ми одна команда,

– наголосив Ігор Суркіс.

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Саме через це, що Михайличенко був у структурі "Динамо", Ігор Суркіс вирішив доручити йому першу команду, а не Юрію Вернидубу.