Суркіс програв декілька тисяч ексфутболісту "Динамо"
Президент "Динамо" Ігор Суркіс програв декілька тисяч колишньому футболісту команди Сергію Рибалці. Суркіс програв Рибалці у картярській грі деберц.
В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" Сергій згадав, що "сів за стіл" із Суркісом, коли команда летіла з матчу.
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"Хлопці грали в джокер. Суркіс запитав, хто грає в деберц. Всі на мене, а я просто сидів і дивився, як хлопці у джокер грають. У мене спочатку тремтіли руки.
Коли Суркіс програвав, він починав мені пхати, не буду говорити, якими словами. А я його заспокоював, це ж всього лише гра. На гроші грали, декілька тисяч виграв. Він відразу розрахувався", – розповів Сергій.
Рибалка заявив, що спершу відмовився підвищувати ставки, адже не хотів віддати свою зарплату.
Та воротар Олександр Рибка запропонував поділити ставку навпіл.
"Якщо програю – удвох віддамо. Якщо ж виграю, то теж з ним поділюся. Вийшло, що виграв декілька тисяч, з Рибкою поділили і були задоволені", – зазначив футболіст.
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Після цього команда прилетіла у Київ і мінімально виграла в "Сталі". Сергій розповів, що Суркіс після гри покепкував з нього.
"Суркіс зайшов у роздягальню, сказав мені: "У тебе в карти краще виходить. Але ти ще зайдеш до мене в кабінет, я тебе роздягну". Але після цього ми не грали з ним", – сказав Сергій.
Він заявив, що не хоче більше грати з президентом "Динамо".
"Небезпечно. Він, якщо буде програти, почне підвищувати суми, я не потягну. Він добре грає в карти, залежить ще від гри. У деберці все залежить від того, чи пішла карта", – резюмував Рибалка.
Що відомо про Рибалку? Колишній футболіст "Динамо". Виступав за киян з 2008 до 2018 року. Двічі ставав чемпіоном України. У 2017 році перейшов у турецький "Сівасспор".
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