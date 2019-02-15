Суркіс розповів про фінанси "Динамо": найбільша зарплата не дотягує навіть до мільйона

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відповів на звинувачення президента ФФУ Андрія Павелка в несплаті податків. Він заявив, що в "Динамо" кожен гравець самостійно сплачує податки, а найбільш високооплачуваними гравцями є Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

Ігор Суркіс переконує, що інформація президента федерації Андрія Павелка про те, що "Динамо" не сплачує податки – не відповідає дійсності.

Читайте також: "Динамо" жорстко відповіло ЗМІ, які обмовляли їх у несплаті податків

"Якщо ми сумарно візьмемо всі податки, виплачені футболістами, то сума буде значно більшою, але до рівня "Шахтаря" вона не дійде. Вони можуть – вони платять. Це не військовий збір, підкреслюю, а такі зарплати.

Ми прекрасно розуміємо, які зарплати у Жуніора Мораеса, Тайсона, Ракицького (до недавніх пір гравця "Шахтаря")... У нас і близько таких зарплат немає. Наші найбільш високооплачувані футболісти – це Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Решта членів команди в порівнянні з тим, що було раніше, отримують в десятки разів менше", – сказав президент "Динамо".

За його словами, у Сидорчука та Гармаша зарплата менше одного мільйона євро в рік.

"Футболісти самі платять податки й військовий збір. У них у всіх є декларації. Податкова нас перевіряла не один раз. Якщо ми щось порушили, то, будь ласка, притягайте", – додав Суркіс.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram