Суркіс визначився з майбутнім Михайличенка в "Динамо"

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Олексій Михайличенко / ФК "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко залишиться на своїй посаді до кінця поточного сезону.

Незважаючи на вкрай невдалі результати команди, президент клубу Ігор Суркіс не планує звільняти головного тренера Олексія Михайличенка. Про це повідомляє Tribuna.

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56-річному фахівцеві дадуть можливість провести з командою повноцінні зимові збори і допрацювати до кінця сезону. Висновки з приводу роботи Михайличенко будуть зроблені влітку наступного року.

Нагадаємо, що в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" зіграло внічию з "Лугано". Такий результат не дозволив киянам вийти в плей-офф вперше за 8 років і вдруге за історію клубу. Підопічні Михайличенка завершили свої виступи на третьому місці в групі.

"Динамо" залишилося зіграти проти "Десни" 15 грудня в рамках 18-го туру УПЛ. Ця гра стане завершальною для киян в поточному році.

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Олексій Михайличенко
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