Свідок у справі скандальних російських футболістів Кокоріна і Мамаєва випала з вікна

Свідок у резонансній справі про бійки за участю російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва Катерина Бобкова випала з вікна у Празі.

Бобкова випала з вікна празької готелі. Про це повідомляє "Московський комсомолець".

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У постраждалої діагностовані переломи тазу і ребер, контузія легень, внутрішньочерепний крововилив та інші ушкодження. В даний момент вона перебуває в стані штучної коми.

Родичі та колеги з московського нічного клубу, в якому працювала Бобкова, оголосили збір коштів. Найближчим часом до неї лікарню повинна приїхати рідна сестра Тетяна.

Нагадаємо, що Катерина Бобкова відпочивала в ту фатальну ніч разом з футболістами та іншими дівчатами. Вона виявилася єдиною, хто заступився за потерпілого водія Віталія Соловчук, якого побили спортсмени та їхні друзі у готелі "Пекін". У своїх свідченнях дівчина підтвердила суду, що закривала своїм тілом чоловіка і благала припинити побиття, "тому що було шкода".

У чому звинуватили Мамаєва та Кокоріна

7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.

Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.

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