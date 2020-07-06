Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна може пропустити Відкритий чемпіонат США (US Open). 5-а ракетка світу все ще не прийняла рішення щодо виступу на кортах у Нью-Йорку.

Світоліна зізналася, що ще не прийняла рішення про участь в US Open через коронавірус. Про це інформує btu.org.ua.

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Світоліна боїться летіти у США

Українська тенісистка переживає через кількість хворих на коронавірус у США.

Станом на 6 липня у США COVID-19 виявили у 2 888 729 людей. За цим показником США лідери у світі.

Зараз я продовжую стежити за ситуацією у США і які можуть бути ризики. Коли ти бачиш дані про кількість інфікованих у США, то стає трохи страшно,

– заявила українка.

Попри стабілізацію ситуації у Нью-Йорку, Світоліна вважає, що становище інших штатів послаблює всю країну.

"І все одно існує ще багато невизначеності: про очки у рейтингу, про умови перебування, про тести. Складно це все собі уявити", – сказала українка.

Еліна ставить під сумність справедливість проводити турнір, адже не всі мають можливість покинути свої країни.

"Так, в цілому все дуже заплутано. В принципі я буду вирішувати в останній момент", – підсумувала Світоліна.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив, що US Open відбудеться у заплановані терміни – з 31 серпня по 13 вересня. Турнір пройде без глядачів.