Перша ракетка України Еліна Світоліна з'явилася на обкладинці українського номера Forbes, присвяченого "жінкам, які зробили себе самі".

Світоліна у 2019 році стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменок в світі за версією американського Forbes. Про це повідомляє btu.org.ua. Читайте також: Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"

Еліна Світоліна на обкладинці Forbes Досягнення Еліни Світоліної: головне Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.

Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.

Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.

Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.

Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.

Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.

Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.