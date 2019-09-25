Світоліна без проблем здолала росіянку на турнірі в Китаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/ElinaSvitolina

Перша ракетка України Еліна Світоліна не мала особливих проблем у матчі проти росіянки Світлани Кузнєцової. Українка впевнено перемогла суперницю в 1/8 фіналу турнірі у китайському Ухані.

Сам матч тривав одну годину та 18 хвилин. При цьому другий сет – лише 20 хвилин. А боротьба на корті була у першому сеті. Однак два поспіль брейки дозволили Світоліній вийти вперед 5:2. Хоча у наступній атаці Кузнєцова зробила зворотний брейк. Але українка довела сет до перемоги.

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У другому сеті Кузнєцова взяла перший гейм. Натомість Світоліна – наступні п’ять. А в кінці довела гру до перемоги.

Еліна Світоліна – Світлана Кузнєцова 2:0 (6:4, 6:2)

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти переможниці пари Цян Ван – Елісон Ріск.

Варто додати, що в 1/8 фіналу зіграє ще одна українка – Даяна Ястремська. Вона зустрінеться з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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