Світоліна без проблем здолала росіянку на турнірі в Китаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна не мала особливих проблем у матчі проти росіянки Світлани Кузнєцової. Українка впевнено перемогла суперницю в 1/8 фіналу турнірі у китайському Ухані.

Сам матч тривав одну годину та 18 хвилин. При цьому другий сет – лише 20 хвилин. А боротьба на корті була у першому сеті. Однак два поспіль брейки дозволили Світоліній вийти вперед 5:2. Хоча у наступній атаці Кузнєцова зробила зворотний брейк. Але українка довела сет до перемоги.

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У другому сеті Кузнєцова взяла перший гейм. Натомість Світоліна – наступні п’ять. А в кінці довела гру до перемоги.

Еліна Світоліна – Світлана Кузнєцова 2:0 (6:4, 6:2)

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти переможниці пари Цян Ван – Елісон Ріск.

Варто додати, що в 1/8 фіналу зіграє ще одна українка – Даяна Ястремська. Вона зустрінеться з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою.