Світоліна достроково виграла групу на Підсумковому турнірі через травму Андреєску

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/SvitolinaNL

Чинна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску не дограла матч Підсумкового турніру WTA проти Кароліни Плішкова. За рахунку 3:6 канадка знялася через травму лівого коліна.

19-річна Андреєску згодом у своєму твіттерів повідомила, що в неї травма меніску. Відтак, турнір для Б'янки завершений.

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Після відмови Андреєску Еліна Світоліна вийде з "Пурпурної групи" у півфінал з першого місця. Саме проти Андреєску українця повинна була зіграти в останньому поєдинку.

Водночас Сімона Халеп і Кароліна Плішкова, яких Світоліна перемогла в попередніх матчах, у четвер розіграють другу путівку у півфінал.

Андреєску вже друга тенісистка, яка не змогла дограти Підсумковий турнір. Раніше зі змагань у китайському Шеньчжені знялася Наомі Осака.

Сімона Халеп – Еліна Світоліна відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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