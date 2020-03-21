24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Світоліна і Монфіс показали, як потрібно поводитися під час пандемії коронавірусу – відео

- Читать новость на русском
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд француз Гаель Монфіс поділилися забавним відео в Instagram. Тенісисти спробували себе в ролі акторів.

У ролику страх заразитися коронавірусом не дає Еліні і Гаелю спокійно випити води, з'їсти огірок, доторкнутися до дверцят холодильника і навіть – поцілувати один одного.

Дивіться також Які спортсмени у "виграші" через пандемію коронавірусу

Також на відео звучить закадровий голос, який постійно кричить слово "коронавірус".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Через коронавірус тенісний сезон призупинений до літа, а рейтинги спортсменів заморожені. У нинішньому сезоні в активі Світоліної перемога на турнірі в Монтерреї.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Завтра відбудеться засідання РНБО щодо надзвичайного стану
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 20:38 Світоліна і Монфіс показали, як потрібно поводитися під час пандемії коронавірусу – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 10:01 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 15:21 Як коронавірус відправив бокс в нокаут: топ-5 чемпіонських поєдинків, які перенесли
Андрій Тудовші
сьогодні 13:45 Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка: фото
Юрій Семенюк
20 березня 20:16 Невже потрібно, щоб за добу вмирало 400-500 чоловік: гравець збірної України звернувся з Італії
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук