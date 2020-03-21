Світоліна і Монфіс показали, як потрібно поводитися під час пандемії коронавірусу – відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд француз Гаель Монфіс поділилися забавним відео в Instagram. Тенісисти спробували себе в ролі акторів.

У ролику страх заразитися коронавірусом не дає Еліні і Гаелю спокійно випити води, з'їсти огірок, доторкнутися до дверцят холодильника і навіть – поцілувати один одного.

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Також на відео звучить закадровий голос, який постійно кричить слово "коронавірус".

Через коронавірус тенісний сезон призупинений до літа, а рейтинги спортсменів заморожені. У нинішньому сезоні в активі Світоліної перемога на турнірі в Монтерреї.

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