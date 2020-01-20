Світоліна і Монфіс показали, які вони персонажі з мультфільмів Disney: кумедні фото
Зіркова пара спортсменів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вирішили скористатися новою маскою в інстаграмі, яка показує, який ти герой з мультфільмів Disney.
Українська тенісистка Світоліна виявилася мишкою Гас з мультфільму "Попелюшка" 1950 року.
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А її бойфренду Монфісу маска в інстаграмі обрала іншого персонажа – головного антигероя, лева Шрама, з мультфільму "Король Лев" 1994 року.
До слова, українська тенісистка Світоліна у стосунках з французьким тенісистом Монфісом офіційно з січня 2019 року. Разом вони стоврили свою сторінку в інстаграмі, де показують своє спільне життя: тренування, змагання, подорожі, відпочинок. Фоловери люблять зіркову пару за відкритість, кумедність і відстуність страху показати себе такими, якими вони є.
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