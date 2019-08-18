Світоліна і Монфіс здивували уболівальників фото з поцілунком
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вже прилетіли в Нью-Йорк, де почнуть підготовку до Відкритого чемпіонату США, який стартує 26 серпня.
Зіркова пара поділилася в своєму спільному Instagram акаунті фото, де вони цілуються після одного з тренувань.
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На цьому тижні Світоліна програла в третьому колі турніру в Цинциннаті американці Софії Кенін, але в понеділок, вперше з березня, повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу.
Востаннє Світоліна посідала 5-е місце в рейтингу WTA в березні після турніру Індіан-Уеллс, де вона дійшла до півфіналу.
На 7-у позицію Еліна повернулася завдяки виходу у півфінал Вімблдону. Це дозволило їй обійти німкеню Анжелік Кербер. Окрім того, Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турнірів серії Гренд Слем.
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