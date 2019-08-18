Світоліна і Монфіс здивували уболівальників фото з поцілунком

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / AFP

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вже прилетіли в Нью-Йорк, де почнуть підготовку до Відкритого чемпіонату США, який стартує 26 серпня.

Зіркова пара поділилася в своєму спільному Instagram акаунті фото, де вони цілуються після одного з тренувань.

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?? Credit : @ccsnaps13

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

На цьому тижні Світоліна програла в третьому колі турніру в Цинциннаті американці Софії Кенін, але в понеділок, вперше з березня, повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу.

Востаннє Світоліна посідала 5-е місце в рейтингу WTA в березні після турніру Індіан-Уеллс, де вона дійшла до півфіналу.

На 7-у позицію Еліна повернулася завдяки виходу у півфінал Вімблдону. Це дозволило їй обійти німкеню Анжелік Кербер. Окрім того, Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турнірів серії Гренд Слем.

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Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
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