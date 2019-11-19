Світоліна назвала головні проблеми українського спорту
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна назвала головні проблеми українського спорту. Шоста ракетка світу вважає, що потрібно приділяти більше уваги дитячому спорту та розвивати інфраструктуру.
Світоліна вважає, що в Україні надзвичайно багато талановитих спортсменів, які потребують фінансування. Саме цією допомогою, за словами тенісистки, буде займатися її фонд.
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Я вважаю, що дуже важливо приділяти увагу дитячому спорту. В Україні так багато юних талантів, які потребують підтримки й розвитку. Необхідно також звернути належну увагу на розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Всіма цими питаннями буде займатися Фонд Еліни Світоліної, який я заснувала.
Ми плануємо відкривати навчальні програми для дітей, призначати стипендії для юних тенісистів і підтримувати їх на міжнародних змаганнях. Мені дуже хочеться зробити теніс доступним для дітей з усіх куточків України, а не тільки з великих міст. Крім того, ми збираємося організовувати дитячі спортивні табори (один з них вже успішно стартував в Києві),
– розповіла Еліна в інтерв'ю tochka.net.
Спорт24 писав, що Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation. Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.
У 2019 році Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара.
Еліна завершила сезон на шостому місці в рейтингу WTA.