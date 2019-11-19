Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна назвала головні проблеми українського спорту. Шоста ракетка світу вважає, що потрібно приділяти більше уваги дитячому спорту та розвивати інфраструктуру.

Світоліна вважає, що в Україні надзвичайно багато талановитих спортсменів, які потребують фінансування. Саме цією допомогою, за словами тенісистки, буде займатися її фонд.

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Я вважаю, що дуже важливо приділяти увагу дитячому спорту. В Україні так багато юних талантів, які потребують підтримки й розвитку. Необхідно також звернути належну увагу на розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Всіма цими питаннями буде займатися Фонд Еліни Світоліної, який я заснувала.



Ми плануємо відкривати навчальні програми для дітей, призначати стипендії для юних тенісистів і підтримувати їх на міжнародних змаганнях. Мені дуже хочеться зробити теніс доступним для дітей з усіх куточків України, а не тільки з великих міст. Крім того, ми збираємося організовувати дитячі спортивні табори (один з них вже успішно стартував в Києві),

– розповіла Еліна в інтерв'ю tochka.net.

Спорт24 писав, що Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation. Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.

У 2019 році Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара.

Еліна завершила сезон на шостому місці в рейтингу WTA.