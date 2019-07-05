Світоліна не без проблем вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступ на Вімблдоні. Перша ракетка України у третьому колі обіграла Марію Саккарі з Греції.
Матч тривав понад дві години, а тенісистки зіграли усі три сети. При цьому у другому з них довелося грати тай-брейк.
Світоліна стартувала не надто вдало, поступаючись 1:3. Та після цього виграла п’ять геймів поспіль і виграла 6:3.
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Програвала Світоліна 1:3 і на початку другого сету. Та знову зуміла переломити хід поєдинку. Та цього разу виграти не зуміла. В одинадцятому геймі вона двічі не зуміла реалізувати матч-пойнт, тож все вирішувалося на тай-брейку. А там вже Саккарі без проблем перемогла.
Та вже у третьому сеті Світоліна вирішила не віддавати початок суперниці. Тож цього разу вже вона була 3:1 попереду. А у восьмому геймі з п’ятої спроби таки реалізувала матч-пойнт.
Еліна Світоліна – Марія Саккарі 2:1 (6:3, 6:7(1), 6:2)
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Петра Мартіч – Даніель Роуз Коллінс.
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