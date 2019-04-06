Світоліна опублікувала яскраве фото у купальнику з відпочинку

Перша ракетка України Еліна Світоліна відновлюється після травми. Зараз спортсменка відпочиває та набирається сил.

На відпочинок та відновлення після травми Еліна Світоліна відправилася до Греції. Саме на сонячному узбережжі тенісистка вирішила зробити яскраве фото у білому купальнику. Цю світлину вона виклала у себе в Instagram.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах. Однак вона точно прийме участь у турнірі в Римі, де вже перемагала.