Світоліна опублікувала яскраве фото у купальнику з відпочинку

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна відновлюється після травми. Зараз спортсменка відпочиває та набирається сил.

На відпочинок та відновлення після травми Еліна Світоліна відправилася до Греції. Саме на сонячному узбережжі тенісистка вирішила зробити яскраве фото у білому купальнику. Цю світлину вона виклала у себе в Instagram.

Варто побачити: Світоліна та її бойфренд записали запальний танець

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Keep you face always towards the sunshine - and shadow will fall behind you “

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах. Однак вона точно прийме участь у турнірі в Римі, де вже перемагала.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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