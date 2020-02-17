Світоліна опустилась на дві позиції в рейтингу WTA, в топ-100 лише три українки

WTA опублікувала оновлений рейтинг в одиночному розряді. Лише одна українка з топ-200 покращила своє місце в рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилась на шосте місце у рейтингу WTA. Даяна Ястремська залишилась на 26-й позиції.

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Ще однією українкою в топ-100 є Катерина Козлова, але вона втратила дві позиції – 89-те місце. На дві сходинки опустилась і Катаріна Завацька – 105-те місце. Одна з українок, яка покращила своє становище стала Леся Цуренко, яка розташувалася на 126-тій сходинці рейтингу. Ангеліна Калініна займає цього тижня 141-те місце, а Марта Костюк – 168-ме.

Очолює рейтинг 23-річна австралійська тенісистка Ешлі Барті. Друге місце посідає Сімона Халеп, а Кароліна Плішкова – третя.

У Чемпіонській гонці лідером серед українських тенісисток є Дана Ястремська – 17-те місце. Друге сходинку посідає Еліна Світоліна – 51 місце. Також до топ-100 WTA Race входить ще одна українка Ангеліна Калініна – 56 місце. Серед лідерів перегон перебувають Софія Кенін (США), Гарбінє Мугуруса (Іспанія) та Ешлі Барті (Австралія).

Додамо, що 14 лютого Еліна Світоліна на турнірі в Хуахіні в ¼ фіналу поступилась японці Нао Хібіно – 4:6, 2:6. Найближчий виступ Світоліної на турнірі WTA Premier в Дубаї, що триватиме з 17-29 лютого.